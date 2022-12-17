Нападение стаи бродячих собак на российских подростков попало на видео

В Воронеже стая беспризорных собак набросилась на компанию несовершеннолетних

В Воронеже стая беспризорных собак набросилась на компанию несовершеннолетних. Запись в субботу, 17 декабря, опубликовали в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».

На кадрах видно, как трое подростков идут по улице, а затем бродячие собаки нападают на них.

Инцидент произошел в одном из жилищных комплексов на улице Суворова. Следователи проведут проверку по факту случившегося, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. «Будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных», — заявили в ведомстве.

Потерпевшие установлены, с ними провели допрос.