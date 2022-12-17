На Украине сообщили о задержке движения более 40 поездов

На Украине из-за отказа систем энергообеспечения нарушено движение поездов

На Украине из-за отказа систем энергообеспечения нарушено движение поездов — сообщается, что более 40 составов идут с задержкой. Информация об этом появилась в Telegram-канале компании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця»).

Согласно данным перевозчика, с наибольшей задержкой (более пяти часов) движутся поезда из Запорожья в Киев и Ужгород, из Харькова в Одессу и из Краматорска в Одессу.

«По состоянию на 10:00 (11:00 мск) 24 рейса "Укрзализныци" следуют с задержками более часа, 18 рейсов задерживаются в пределах часа. 23 поезда продолжают курсировать по графику. Ни одного поезда дальнего следования не отменено», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что к настоящему времени «Украинские железные дороги» восстановили энергоснабжение на всех основных участках и постепенно стабилизируют движение пассажирских составов.

Ранее 16 декабря стало известно, что в Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины частично обесточена железная дорога. Пассажирские электропоезда в данных регионах будут передвигаться с резервными тепловозами.