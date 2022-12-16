В трех регионах Украины оказалась частично обесточена железная дорога

В Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях частично обесточены ж/д пути

В Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины оказалась частично обесточена железная дорога. Об этом сообщили в Telegram-канале компании «Украинские железные дороги».

В компании уточнили, что в регионах оказался обесточен ряд участков ж/д путей, добавив, что пассажирские электропоезда там будут передвигаться с резервными тепловозами.

Ранее сообщалось, что на Украине оказалась обесточена Кировоградская область, а также города Харьков и Полтава. Позднее стало известно об остановке электротранспорта в Днепропетровске и движения метро в Киеве.