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11:56, 16 декабря 2022Бывший СССР

В трех регионах Украины оказалась частично обесточена железная дорога

В Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях частично обесточены ж/д пути

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины оказалась частично обесточена железная дорога. Об этом сообщили в Telegram-канале компании «Украинские железные дороги».

В компании уточнили, что в регионах оказался обесточен ряд участков ж/д путей, добавив, что пассажирские электропоезда там будут передвигаться с резервными тепловозами.

Ранее сообщалось, что на Украине оказалась обесточена Кировоградская область, а также города Харьков и Полтава. Позднее стало известно об остановке электротранспорта в Днепропетровске и движения метро в Киеве.

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Георгий Нестеров
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