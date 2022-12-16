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11:28, 16 декабря 2022Бывший СССР

В Днепропетровске остановилось метро и электротранспорт

«Страна.ua»: в Днепропетровске остановилось метро и трамваи после воздушных ударов

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Днепропетровске после серии российских воздушных ударов полностью остановилось метро и электротранспорт, включая трамваи и троллейбусы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Ни власти города, ни журналисты пока не публиковали сведений о разрушениях коммунальных объектов или инфраструктуры.

Было ли электричество отключено намеренно, чтобы предотвратить угрозы пожаров, или отключилось в результате попаданий ракет, не сообщается.

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины утром 16 декабря. Вскоре последовали сообщения об обесточивании целых районов в Киеве, Полтаве, Харькове и Николаеве.

Сирены воздушной тревоги продолжают звучать до сих пор, власти не исключают продолжения обстрелов.

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Алевтина Запольская
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