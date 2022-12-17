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12:45, 17 декабря 2022Россия

Замглавы Херсонской области перейдет на работу в другой регион

Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева будет работать в другом регионе

Фото: РИА Новости

Заместитель председателя правительства Херсонской области Екатерина Губарева переходит на работу в другой регион России. Об этом сообщает в Telegram-канале областной администрации.

«Работа Е.Ю. Губаревой в составе правительства Херсонской области завершена. Ее полномочия временно переданы другим членам правительства», — уточнили местные власти. Там отметили успехи замглавы на посту и напомнили, что под ее руководством была воссоздана база данных получателей соцвыплат. Где именно будет работать Губарева пока не сообщается.

Екатерина Губарева была назначена на должность замглавы Херсонской области в июне текущего года. Ранее она была замминистра иностранных дел ДНР. Эту должность чиновница занимала в течение почти восьми лет — с 5 августа 2014 года.

В середине ноября 2022-го стало известно о ее задержании по делу об экономическом преступлении. В настоящее время она находится под домашним арестом.

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Платон Щукин
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