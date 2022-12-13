Стало известно о домашнем аресте замглавы Херсонской области

Замглавы Херсонской области Губарева находится под домашним арестом

Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева, которая была задержана по делу об экономическом преступлении, в настоящее время находится под домашним арестом. Об этом во вторник, 13 декабря, ТАСС сообщил представитель силовых структур.

Собеседник агентства также уточнил, что вице-премьер региона пока не отстранена от должности.

Ранее стало известно, что источник в правоохранительных органах подтвердил сведения об освобождении Губаревой. Накануне об этом заявил ее муж, бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев, стоявший у истоков основания Донецкой народной республики (ДНР) в 2014 году. Он также рассказал, что по договоренности со следствием пока не может разглашать суть дела.

О задержании замглавы Херсонской области по делу об экономическом преступлении сообщалось 16 ноября, правоохранители провели с ней следственные действия. При этом ее статус по делу не уточнялся.

Екатерина Губарева была назначена на должность замглавы Херсонской области в июне текущего года. Ранее она была замминистра иностранных дел ДНР. Эту должность чиновница занимала в течение почти восьми лет — с 5 августа 2014 года.