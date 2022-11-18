Муж задержанной замглавы Херсонской области заявил о ее освобождении

Муж задержанной замглавы Херсонской области Екатерины Губаревой заявил о ее освобождении

Заместитель главы Херсонской области Екатерина Губарева находится на свободе. Об этом заявил ее муж Павел Губарев в своем Telegram.

Он рассказал, что по договоренности со следствием пока не может разглашать суть дела. «Однако если мной будет замечена системная активность по дискредитации моей честной фамилии, оставляю за собой право рассказать все как есть», — подчеркнул Губарев.

Ранее сообщалось, что Губареву задержали сотрудники МВД по делу об экономическом преступлении. С ней проводятся следственные действия. Незадолго до этого супруг чиновницы рассказал, что она перестала выходить на связь днем 15 ноября.

По предварительной информации, Губареву обвиняют в присвоении 60 миллионов рублей из бюджета. Уточнялось, что сначала ее отстранили от должности, после чего она уехала в Москву и пыталась сменить работу, однако в итоге чиновницу задержали. Екатерина Губарева была назначена на должность замглавы Херсонской области в июне 2022 года.