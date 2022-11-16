Стало известно о задержании двух человек вместе с замглавы Херсонской области

Источник RT: вместе с замглавы Херсонской области Губаревой задержали еще двоих человек

Вместе с заместителем главы Херсонской области Екатериной Губаревой задержали еще двух человек. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает RT со ссылкой на источник.

Их имена пока не называются.

Ранее стало известно, что Губареву задержали по делу об экономическом преступлении. Как уточнил источник ТАСС, сейчас с ней проводятся следственные действия. Ее статус еще неизвестен. Незадолго до этого супруг чиновницы рассказал, что она перестала выходить на связь днем 15 ноября.

По предварительным данным, ее обвиняют в присвоении 60 миллионов рублей из бюджета. Уточнялось, что Губареву сначала отстранили от должности, после чего она уехала в Москву и пыталась сменить работу, однако в итоге ее задержали.

Екатерина Губарева была назначена на должность замглавы Херсонской области в июне этого года. Ранее она была замминистра иностранных дел ДНР. Эту должность чиновница занимала в течение почти восьми лет — с 5 августа 2014 года.