Появились подробности задержания замглавы Херсонской области

«Осторожно, новости»: замглавы Херсонской области обвиняют в присвоении 60 млн рублей

Заместителя главы Херсонской области Екатерину Губареву обвиняют в присвоении бюджетных средств. О подробностях ее задержания сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника канала в региональном правительстве, речь может идти о 60 миллионах рублей. «Минимум 60 миллионов, я думаю, больше. Ее решили закрыть, она пыталась договориться. Даже приезжала в Москву», — рассказал он.

Кроме того, сообщается, что Губареву сначала отстранили от должности, после чего она уехала в Москву и пыталась сменить работу, однако в итоге ее задержали.

Ранее стало известно, что замглавы Херсонской области задержали по делу об экономическом преступлении. Как уточнил источник ТАСС, сейчас с Губаревой проводятся следственные действия. Ее статус пока неизвестен. Незадолго до этого супруг чиновницы рассказал, что она перестала выходить на связь днем 15 ноября.