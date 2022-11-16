Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:04, 16 ноября 2022Силовые структуры

Появились подробности задержания замглавы Херсонской области

«Осторожно, новости»: замглавы Херсонской области обвиняют в присвоении 60 млн рублей

Фото: Shutterstock

Заместителя главы Херсонской области Екатерину Губареву обвиняют в присвоении бюджетных средств. О подробностях ее задержания сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника канала в региональном правительстве, речь может идти о 60 миллионах рублей. «Минимум 60 миллионов, я думаю, больше. Ее решили закрыть, она пыталась договориться. Даже приезжала в Москву», — рассказал он.

Кроме того, сообщается, что Губареву сначала отстранили от должности, после чего она уехала в Москву и пыталась сменить работу, однако в итоге ее задержали.

Ранее стало известно, что замглавы Херсонской области задержали по делу об экономическом преступлении. Как уточнил источник ТАСС, сейчас с Губаревой проводятся следственные действия. Ее статус пока неизвестен. Незадолго до этого супруг чиновницы рассказал, что она перестала выходить на связь днем 15 ноября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Появились подробности задержания замглавы Херсонской области
Во Львовской области оценили сроки восстановления энергообъектов
Психолог назвала условие успешного брака без жизни под одной крышей
Актриса Дениз Ричардс попала под обстрел на дороге
Володин отреагировал на падение ракеты в Польше
VK проведет уроки для российских школьников
Россия одолжит Белоруссии более ста миллиардов на развитие импортозамещения
Российские минометчики рассказали о назначенной за их головы награде ВСУ
На Крымском мосту восстановили автомобильное движение
В Китае испугались проблем с российской нефтью из-за санкций Европы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.