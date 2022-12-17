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12:54, 17 декабря 2022Экономика

Главы российских регионов заявили о вывозе зерна иностранцами по теневой схеме

РБК: главы российских регионов предложили ограничить долю иностранцев на зерновом рынке

Фото: Hugh Rutherford / World Food Programme / Reuters

Главы трех крупнейших по производству зерна российских регионов направили президенту России письмо, в котором заявили о вывозе зерна иностранцами по теневым схемам. Об этом сообщает РБК. В этом документе главы регионов попросили ограничить долю иностранных трейдеров компаний-экспортеров. Имена губернаторов не уточняются.

Предложение губернаторов состоит в том, чтобы ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в компаниях агропромышленного комплекса на уровне 20 процентов. Кроме того, предлагается обязать российских владельцев предприятий АПК перенести головные компании из иностранных юрисдикций в российскую.

Источник РБК рассказал, что в Кремле подобную идею поддерживают. При этом отмечается, что подобное решение должно учитывать интересы отрасли и не навредить ей. Кроме того, оно не должно противоречить законным интересам добросовестных иностранных инвесторов.

Осенью прозвучало предложение запретить иностранным зернотрейдерам, которые принадлежат лицам, связанным с «недружественными государствами», сделки с зерном и масличными культурами в России для дальнейшего экспорта. Однако тогда в Минсельхозе говорили, что иностранные компании с российского рынка изгонять не будут.

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Платон Щукин
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