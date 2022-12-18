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09:11, 18 декабря 2022Россия

В Санкт-Петербурге мужчина расстрелял подростков из пистолета

78.ru: в Петербурге неизвестный мужчина выстрелил в толпу подростков из пистолета

Фото: Max Kleinen / Unsplash

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из пистолета в толпу подростков. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 17 декабря около 19:00 на Новоизмайловском проспекте. Конфликт между толпой подростков и мужчиной попал на видео. На опубликованной порталом записи заметно, что спустя некоторое время молодые люди попытались разбежаться, однако мужчине удалось схватить двоих из них.

Как отмечают журналисты издания, один из подростков воспользовался предметом, похожим на перцовый баллончик. В ответ на это мужчина открыл огонь из пистолета. Подробностей о состоянии подростков нет.

В 2019 году мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина в Москве открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.

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Марина Совина
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