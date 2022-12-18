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10:20, 18 декабря 2022Забота о себе

Врач назвала россиянам безопасный срок хранения новогодних салатов

Врач-терапевт Королева: праздничные салаты нужно съедать в день их приготовления

Фото: Shutterstock

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала россиянам сроки хранения праздничных салатов. В беседе с «Москвой 24» она посоветовала съедать такие блюда в день их приготовления, чтобы избежать отравления.

«Если мы приготовили салат утром 31 декабря, а есть его начали в конце 1 января, к этому моменту он уже может быть испорчен», — предупредила медик. По ее словам, в салатах с мясом, колбасой, заправкой в виде йогурта или майонеза может быть бактериальная флора, которая способна привести к пищевому отравлению.

В связи с этим Королева призвала готовить на новогодний стол небольшие порции блюд. «Лучше потом еще раз приготовить что-то свежее и полезное, чем рассчитывать, что организм окажет сопротивление уже испорченному продукту», — добавила врач и призвала с осторожностью относиться к купленным в магазинах уже готовым салатам.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала альтернативу майонезу для заправки новогодних салатов. Она посоветовала заменить его нежирной сметаной или йогуртом.

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Варвара Кошечкина
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