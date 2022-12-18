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08:39, 18 декабря 2022Россия

Работу истребителя Су-35 ВКС России на Украине показали на видео

Минобороны показало боевую работу истребителя Су-35 ВКС в ходе спецоперации на Украине

Минобороны России показало работу истребительной авиации в зоне спецоперации на Украине. Кадры были опубликованы на сайте военного ведомства.

На ролике видно, как истребитель Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России стоит на взлетной полосе с подвешенными на пилонах ракетами и бомбами. При этом вооружение самолета демонстрируется с близкого расстояния. Также показан вид из кабины пилота и с крыла во время полета.

В июле в пресс-службе «Рособоронэкспорта» рассказали, что Су-35 способен управлять действиями авиации и выполнять задачи самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. «Су-35 эффективно борется и с наземными (надводными) целями, в том числе без вхождения в зону действия ПВО противника», — отметили в ведомстве.

Марина Совина
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