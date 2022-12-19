Российским студентам будут преподавать курс по преступлениям нацизма

Путин поручил создать для российских студентов курс по преступлениям нацизма

Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить для студентов педагогики курс по освещению преступлений нацизма в рамках обучения ведению классных часов, поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин дал указание Минобрнауки и Минпросвещения РФ. Студентам будут преподавать специальный курс. Он предназначен для молодых людей, обучающихся «по основным профессиональным образовательным программам по направлениям подготовки и специальностям в области образования и педагогики».

Речь идет о создании для них «курса по освещению преступлений нацизма в XX — XXI веках в рамках обучения технологиям ведения классных часов». Министерства должны предоставить доклад до 30 июня 2023 года, далее — один раз в год.

Ранее Путин заявил, что одной из ключевых основ государственности России является патриотизм.