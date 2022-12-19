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23:48, 19 декабря 2022Россия

Российским студентам будут преподавать курс по преступлениям нацизма

Путин поручил создать для российских студентов курс по преступлениям нацизма
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Российский президент Владимир Путин поручил обеспечить для студентов педагогики курс по освещению преступлений нацизма в рамках обучения ведению классных часов, поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин дал указание Минобрнауки и Минпросвещения РФ. Студентам будут преподавать специальный курс. Он предназначен для молодых людей, обучающихся «по основным профессиональным образовательным программам по направлениям подготовки и специальностям в области образования и педагогики».

Речь идет о создании для них «курса по освещению преступлений нацизма в XX — XXI веках в рамках обучения технологиям ведения классных часов». Министерства должны предоставить доклад до 30 июня 2023 года, далее — один раз в год.

Ранее Путин заявил, что одной из ключевых основ государственности России является патриотизм.

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Марина Совина
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