Путин назвал ключевую основу государственности России

Путин назвал патриотизм одной из ключевых основ российской государственности

Одной из ключевых основ государственности России является патриотизм. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства также назвал патриотизм одной из самых важных ценностей российского общества. Он подчеркнул, что любовь к Родине проявляется в решающие для страны моменты.

По словам Путина, подобная сплоченность народа гарантирует, что Россия сможет достойно ответить самые сложные вызовы.

25 апреля президент заявил, что российское общество как никогда проявляет свою сплоченность. Глава государства указал на неспособность Запада разрушить страну изнутри.

Ранее о патриотизме высказался заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, патриотизм — это не образ мыслей, а действия. Политик считает, что у тех, кто любит Родину — разные лица, а у предателей — одно.