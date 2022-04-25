Путин заявил о неспособности Запада расколоть российское общество

Президент Путин заявил, что у Запада не получается расколоть российское общество

У западных стран не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам главы государства, Российское общество как никогда проявляет сплоченность.

Президент отметил, что дипломатические работники высокого ранга в Европе и США призывают своих украинских сателлитов использовать их возможности, чтобы одержать победу. Однако по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача — расколоть российское общество, а также разрушить страну изнутри. «Но и здесь заминка — не получается», — подчеркнул Путин.

Ранее президент России заявил, что националисты и иностранные наемники, действующие на территории Украины, неоднократно нарушали нормы международного права. Многочисленные факты подобных нарушений были выявлены в ходе российской спецоперации на Украине, добавил Путин. Он призвал сотрудников СК и прокуратуры фиксировать все преступления украинских националистов, готовить доказательную базу и доводить подобные дела до суда.