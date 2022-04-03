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Медведев порассуждал о патриотизме

Дмитрий Медведев назвал патриотизм «чрезвычайно непростой темой»
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев порассуждал о патриотизме в своем Telegram-канале.

Медведев назвал патриотизм «чрезвычайно непростой темой», а также отметил, что это «не образ мыслей, это действия». «У тех, кто любит Родину, — очень разные лица. У предателя всегда одно лицо — лицо предателя. Главное – вовремя отличить это лицо», — написал он.

30 марта Дмитрий Медведев объявил о начале новой эры региональных валют. По его словам, в будущем отказ от доллара и евро как от основных мировых резервов вполне возможен.

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Марина Совина
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