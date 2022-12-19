В Кабардино-Балкарии собрали более миллиона тонн зерновых и бобовых культур

В Кабардино-Балкарии собрали 1052 тысячи тонн зерновых и бобовых культур

В Кабардино-Балкарии собрали более миллиона тонн зерновых и бобовых культур за 2022 год. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР» со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.

Всего сельхозпроизводители получили 1052 тысячи тонн урожая к окончанию сезона, который завершился 1 ноября. Отмечается, что средняя урожайность составила 59,5 центнера с одного гектара, что на 5,3 процента превысило прошлогодний показатель на аналогичную дату.

Известно, что основу зерна составляет кукуруза, которой собрано 824,7 тысячи тонн при средней урожайности 73,2 центнера с одного гектара.

В июле 2021 года на Ставрополье собрали почти два миллиона тонн зерна. Второй год подряд Кочубеевский округ становится лидером по уборке зерновых культур. Высокие показатели тогда также зафиксировали в Новоалександровском, Предгорном и Изобильненском округах.