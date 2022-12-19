Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:01, 23 декабря 2022Моя страна

В Кабардино-Балкарии собрали более миллиона тонн зерновых и бобовых культур

В Кабардино-Балкарии собрали 1052 тысячи тонн зерновых и бобовых культур

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии собрали более миллиона тонн зерновых и бобовых культур за 2022 год. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР» со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.

Всего сельхозпроизводители получили 1052 тысячи тонн урожая к окончанию сезона, который завершился 1 ноября. Отмечается, что средняя урожайность составила 59,5 центнера с одного гектара, что на 5,3 процента превысило прошлогодний показатель на аналогичную дату.

Известно, что основу зерна составляет кукуруза, которой собрано 824,7 тысячи тонн при средней урожайности 73,2 центнера с одного гектара.

В июле 2021 года на Ставрополье собрали почти два миллиона тонн зерна. Второй год подряд Кочубеевский округ становится лидером по уборке зерновых культур. Высокие показатели тогда также зафиксировали в Новоалександровском, Предгорном и Изобильненском округах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал в короткие сроки обеспечить войска необходимым вооружением
Meizu вернулась на рынок смартфонов
Сын Кадырова одержал первую победу в ММА в 16 лет
Сотни миллионов заболевших COVID-19 создали угрозу для экономики Китая
Киберэксперт назвал уязвимую перед хакерами категорию смартфонов
Сенатор призвал Татарстан к «мудрому решению» по новому именованию президента
Мужчина нашел способ путешествовать по миру и одновременно сидеть дома
Жители российского общежития оказались вынуждены ходить в туалет под зонтом
Диетолог дала рекомендации при переедании в новогоднюю ночь
Дерматолог перечислила основные ошибки в уходе за кожей зимой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.