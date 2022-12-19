Задержание ФСБ передававшего секретные данные Украине россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания россиянина, получившего 12 лет за передачу секретов Украине

Задержание сотрудниками ФСБ гражданина России Евгения Петрушина, передававшего секретные данные Украине, попало на видео. Кадры в понедельник, 19 декабря, публикует РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

На записи видно, как силовики вламываются в квартиру фигуранта, укладывают его на пол и надевают наручники. После этого его выводят из дома и отвозят на допрос.

Ранее сообщалось, что Петрушина приговорили к 12 годам колонии и оштрафовали на 100 тысяч рублей за госизмену. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным спецслужб, россиянин передавал в период с 2020 по 2021 год секретные сведения о деятельности Черноморского флота военной разведке Украины. Переданная им информация могла быть использована против безопасности России. 21 апреля 2021 года его арестовали.