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14:14, 19 декабря 2022Путешествия

В Германии назвали еще одно препятствие для выдачи виз россиянам

МИД ФРГ: работа в попавших под санкции ЕС компаниях может быть причиной для отказа в визе

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

В МИД Германии заявили, что работа в российских компаниях, которые попали под антироссийские санкции Евросоюза, может быть препятствием для получения немецкой визы. Еще одну причину возможного отказа в выдаче шенгена назвал ТАСС представитель внешнеполитического ведомства страны.

В министерстве подчеркнули, что визовые отделы ФРГ в вопросе выдачи россиянам национальных виз ориентируются на «совместную линию в обработке заявлений», о которой договорились входящие в Евросоюз страны.

«В соответствии с ней запросы на национальную визу со стороны граждан РФ, которые находятся в деловых, политических или семейных связях с организациями, подпадающими под рестриктивные меры ЕС, сейчас в принципе следует отклонять», — пояснили суть препятствия для получения визы в МИД Германии.

При этом в дипмиссии не исключают, что «в отдельных случаях при рассмотрении конкретных обстоятельствах может быть принято иное решение». Представитель МИД добавил, что для получения визы россиянам необязательно предоставлять информацию о предыдущих работодателях.

Ранее в декабре сообщалось, что Норвегия почти перестала выдавать визы гражданам России. С отказами во въезде в страну, в том числе по приглашениям норвежских компаний, столкнулись сотрудники арт-пространства Terminal B, а также участники российско-норвежского проекта помощи онкопациентам.

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Дарья Рыбак
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