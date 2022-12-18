Стало известно об отказах Норвегии в выдаче виз россиянам

Barents Observer: Норвегия почти перестала выдавать визы гражданам России

Норвегия почти перестала выдавать визы гражданам России. Об этом сообщает портал The Barents Observer

Отмечается, что россиянам не разрешают въезд в страну даже в том случае, если их приглашают норвежские организации. Так, с отказами в получении виз столкнулось арт-пространство Terminal B в Киркенесе, которое расположено «в 15 минутах езды до российской границы».

«Формально нет информации, что Норвегия перестала давать визы россиянам. Однако, когда мы подаем документы, в том числе с приглашениями, следует отказ», — сообщила сотрудница арт-пространства. По ее словам, в настоящее время почти невозможно записаться на подачу документов, при этом если это удается сделать, человек все равно получает отказ.

По данным портала, в сентябре в страну также не смогли попасть участники российско-норвежского проекта помощи онкопациентам. Власти Норвегии сослались на то, что у просителей «недостаточно связей для возвращения» на родину.

Проблемы с получением виз возникли и у тех граждан, которые сотрудничают с западными правозащитными организациями. Об отказах, в частности, рассказали в Хельсинском комитете Норвегии. Директор отдела по Европе и Центральной Азии Инна Сангаджиева сообщила о проблемах, которые возникли в сентябре и октябре. По ее словам, отказы были сформулированы так, «будто это частные лица, которые пытаются уехать». «Коллеги, которые работают со странами Африки и Латинской Америки, говорят, что эта стандартная мотивировка: власти боятся, что приезжий из неблагополучной страны останется», — сказала она.

В Иммиграционном директорате (UDI) заявили, что запрета на оформление виз граждан России нет, однако соглашение об упрощенном визовом режиме со страной было расторгнуто. «Как правило, заявки на визы от туристов и на визиты друзей будут отклонены», — сообщили в UDI.

Ранее руководитель торгового представительства России в Финляндии Антон Логинов выступил с критикой в адрес Хельсинки из-за жесткой линии властей в отношении российских туристов. По его словам, их действия оказывают негативное влияние на приграничных регионах страны. «Жесткая линия правительства Финляндии в отношении российских туристов негативно сказывается прежде всего на экономике приграничных регионов: Юго-Восточной, а также Восточной и Северной Финляндии», — заявил он.

