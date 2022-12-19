В Госдуму внесли проект о выходе из гражданства Украины со дня подачи заявления
В Госдуму внесли законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления
Прекращение украинского гражданства будет действовать со дня подачи соответствующего заявления. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Госдуму 19 декабря, документ опубликован в думской базе данных.
Законопроект касается российских граждан, которые одновременно являются гражданами Украины и россиян, которые направили в украинский полномочный орган обращение о выходе из украинского гражданства и не получили ответа.
«[Такие граждане] считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины», — сказано в законопроекте.