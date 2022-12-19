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13:37, 19 декабря 2022Экономика

Описаны лучший и худший сценарии отопительного сезона в Европе

Аналитик Юшков: при заполненности газовых хранилищ ниже 45 процентов ЕС ждут ограничения

Фото: ПАО «Газпром»

В лучшем случае, если зима будет мягкой, с невысокими температурами и непродолжительной, к концу отопительного сезона Европа подойдет с заполненностью ПХГ в 30-35 процентов. В худшем, в случае морозов, — в 10-15 процентов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Самым сложным периодом для Европы в этом вопросе окажутся февраль и март. В принципе, так происходит всегда: к этому моменту из ПХГ уже извлечено достаточно много газа, а, чем меньше его остается, тем меньше можно извлекать ежесуточно. В этом году это большая проблема, потому что ставку делают именно на ПХГ за неимением импорта», — объяснил аналитик.

По его словам, к концу отопительного сезона потребуется извлекать большие объемы газа, а возможности к тому моменту уже сократятся. В лучшем случае, если зима окажется мягкой и непродолжительной, к концу сезона Европа подойдет с запасами в 35-30 процентов.

«Как только запасы подойдут к отметке в 45-40 процентов, ежесуточные возможности извлечения газа будут ограничены. В лучшем случае, если зима будет теплой, Европа закончит отопительный сезон с запасами в 30-35 процентов. В худшем, если начнутся морозы, если зима окажется продолжительной, то говорить придется уже о 10-15 процентов», — сказал Юшков.

Ранее сообщалось, что суточный отбор газа из хранилищ Европы стал максимальным за 12 лет наблюдений. Резкий наблюдается на фоне похолодания. С 6 декабря объемы отбора превышают средние значения за последние пять лет (без учета выходных, когда спрос и отбор падает). При этом в ближайшие дни в регионе ожидается сохранение морозов, что заставит страны более интенсивно сжигать газовые запасы.

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Наталия Белова
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