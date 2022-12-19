Huawei закроет одно из российских подразделений и уволит сотрудников

С 1 января 2023 года китайский технологический гигант Huawei закроет российское подразделение Enterprise Business Group, отвечающее за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий для корпоративных клиентов. Об этом со ссылкой на источник на рынке сообщает «Коммерсантъ».

По его словам, часть сотрудников будет уволена, а другим предложат места в подраздедениях стран СНГ. В свою очередь источник, близкий к компании, пояснил, что подразделение могут вернуть в случае прекращения боевых действий на Украине. В общей сложности в российском офисе были задействованы около двух тысяч человек.

Собеседник на телекоммуникационном рынке указал, что таким образом китайская компания пытается избежать действия вторичных санкций. Дело в том, что ее оборудование может быть использовано в госсекторе, что попадает под ограничения.

Пока Huawei сохраняет продажи в России потребительской и мобильной электроники, а также центры исследований и разработок, которые занимаются технологиями стандарта связи 5G, обработкой и генерации речи, компьютерным зрением, системами дополненной и виртуальной реальности, машинным обучением.

Первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин признал, что новое решение Huawei усложнит поставки оборудования для корпоративного сектора. Завозить его придется через параллельный импорт, но добиться оперативности и полноты ассортимента будет непросто. В то же время он подчеркнул, что то уже поставленное оборудование работать продолжит.

За первые девять месяцев 2022 года Huawei поставил в Россию более 500 тысяч смартфонов, что стало рекордным количеством с 2019 года. При этом в октябре сообщалось, что компания приняла стратегическое решение покинуть российский рынок на фоне происходящего на Украине. В последнее время компания продолжает закрывать свои торговые точки.