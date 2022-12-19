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09:47, 19 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве возразили Киссинджеру в вопросе переговоров с Россией

Советник Зеленского Подоляк заявил, что Киссинджер ничего не понял в конфликте на Украине

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер ничего не понял в природе вооруженного конфликта на Украине и его влиянии на мировой порядок, заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова передает Al Jazeera.

«Мистер Киссинджер до сих пор ничего не понял... ни природы этой войны, ни ее влияния на мировой порядок», — высказался Подоляк.

Ранее Киссинджер заявил, что в украинском конфликте настал переломный момент, когда сторонам необходимо сесть за стол переговоров. Он также отметил, что «историческая роль» России не должна преуменьшаться, поскольку внутрироссийские противоречия могут обернуться проблемами глобального характера.

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Василий Мека
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