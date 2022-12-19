Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:06, 19 декабря 2022Силовые структуры

Расчленившего троих собирателей металлолома россиянина признали невменяемым

В Вологде признали невменяемым пенсионера, расчленившего троих собирателей металлолома

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила у пенсионера, задержанного в Вологде по делу о расчленении троих собирателей металлолома, психическое расстройство. Об этом в понедельник, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Татьяна Пестовская.

Мужчине вменяются незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ, переделка огнестрельного оружия и изготовление боеприпасов, покушение на убийство, а также несколько эпизодов убийств, похищения личных документов и краж.

26 ноября 2021 года 64-летний хозяин участка, на котором складировался строительный, бытовой мусор и металлолом, попытался застрелить двоих мужчин, покусившихся на его металл. 33-летний мужчина с огнестрельным ранением обратился в полицию, которая обнаружила на территории участка тело 29-летнего вологжанина и останки еще троих человек.

По версии следствия, 17 ноября 2021 года 64-летний пенсионер застрелил водителя грузовой машины, который хотел забрать металл с территории его дома. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил и спрятал тело убитого. Таким же образом мужчина расправился еще с двумя сборщиками металла.

При задержании у фигуранта обнаружили телефон и документы убитых, оборудование и комплектующие для изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов. Дело передано в суд для решения о принудительном лечении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на решение ЕС установить потолок цен на газ
Названа стоимость первого портативного квантового ПК
В российском регионе борца с наркотиками обвинили в наркоторговле
Россиянкам посоветовали носить полупрозрачные платья ради женственного образа
Лавров назвал главный итог года для России
Переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе завершились
Затраты на продление льготной ипотеки оценили
Военкор рассказал о стягивании новых сил ВСУ к Артемовску
Эмбер Херд согласилась урегулировать иск о клевете против Джонни Деппа
Стюардесса перечислила раздражающие привычки пассажиров самолета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.