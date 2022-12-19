Назван способ отличить настоящий магазин от мошеннического

In2security: отличить настоящий онлайн-магазин от мошеннического можно по неточностям

Специалисты In2security, занимающиеся вопросами информационной безопасности, назвали способ отличить настоящий онлайн-магазин от мошеннического. Как сообщается в Telegram-канале компании, поддельный интернет-магазин можно вычислить по неточностям на сайте.

Эксперты посоветовали обращать внимание на мелкие детали. «Нас часто спрашивают, как отличить фейковый магазин от настоящего. Рассказываем: дьявол кроется в деталях», — отметили в In2security.

В качестве примера специалисты привели несколько мошеннических сайтов, выполненных в виде магазина военного снаряжения. На одном из таких ресурсов указано, что компания находится в Самаре, но указанный на сайте телефон магазина содержит код Москвы. Кроме того, в номере всего шесть цифр, а московские номера семизначные, объяснили они.

Помимо этого, политика обработки персональных данных, опубликованная на сайте, скопирована с типового шаблона, который работодатель предоставляет наемному работнику, но никак не покупателю, отметили в In2security. «В качестве оператора указано ООО "voentorg-pobeda", что недопустимо с точки зрения правил регистрации юрлиц в РФ. Сертификаты на продукцию давно истекли», — добавили специалисты.

«Ну и наконец вишенка на торте: в качестве оплаты предлагается перевести деньги на счет физического лица (это для ООО!), которое, судя по номеру отделения, почему-то находится в Ижевске», — подчеркнули эксперты. Как правило, большинство фейковых сайтов можно выявить по подобным неточностям, добавили в компании.

«Конечно, не все фейковые магазины имеют такое количество ошибок, но просто потратив пару минут времени на проверку информации, вы можете оградить себя от значительной части проблем», — заключили специалисты.

Ранее специалисты In2security предупредили о новом способе обмана, который придумали мошенники на фоне объявления частичной мобилизации. Они обнаружили в российском сегменте интернета мошеннический сайт, который внешне похож на портал «Госуслуги». Отмечалось, что ресурс предлагает пользователям проверить наличие своего имени в списке россиян, которых собираются призвать на службу. На самом деле список является фейковым.