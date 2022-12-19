В российском регионе борца с наркотиками обвинили в наркоторговле

В Хакасии полицейского из отдела по борьбе с наркотиками обвинили в наркоторговле

В Республике Хакасия сотруднику отдела по борьбе с наркотиками ОМВД России по Аскизскому району предъявили обвинения в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Об этом в понедельник, 19 декабря, «Лентер.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Правоохранители изъяли наркотики из оборота и взяли под стражу 38-летнего полицейского.

По версии следствия, с 10 октября по 15 декабря он приобрел 262,1 грамм наркотических средств, чтобы потом перепродать через тайники-закладки. Вещество фигурант хранил в доме своего знакомого. В случае подтверждения вины полицейский будет уволен и осужден.

Ранее сообщалось, что в Адыгее осудили на три года колонии 16-летнего подростка за распространение наркотиков.