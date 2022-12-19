Вышел первый официальный трейлер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

В сети опубликовали первый официальный трейлер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

В сети опубликовали первый официальный трейлер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Ролик размещен на YouTube-канале кинокомпании Universal Pictures.

Сюжет картины, главную роль в которой исполнит звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи, будет посвящен создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. В актерский состав проекта также вошли Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Джош Хартнетт, Кеннет Брана и другие.

Нолан выступил в фильме в качестве режиссера, продюсера и сценариста. Премьера картины, основанной на книге «Американский Прометей», назначена на 21 июля 2023 года.

Ранее стало известно, что Кристофер Нолан отказался от компьютерной графики при съемках сцены ядерного взрыва в картине.

«Это один из самых сложных проектов, за которые я когда-либо брался, как с точки зрения его масштаба, так и с точки зрения понимания всей широты истории [создателя атомной бомбы Роберта] Оппенгеймера. Были большие логистические сложности, большие практические проблемы. Но у меня была необыкновенная команда, и она действительно выложилась», — рассказал автор фильма.