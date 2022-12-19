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20:36, 19 декабря 2022Путешествия

Забавная идея пассажира выспаться в аэропорту между рейсами вызвала споры в сети

Турист принес в аэропорт надувной матрас и лег спать в зале ожидания во время пересадки

Фото: Shutterstock

Пассажир самолета придумал хитрый способ выспаться в аэропорту между рейсами и вызвал споры в сети. На фотографию, распространившуюся на туристических форумах, обратило внимание издание Mirror.

В аэропорту Орландо очевидцы сфотографировали мужчину, который принес в зал ожидания надувной матрас и лег спать во время пересадки между рейсами. Уточняется, что турист направлялся в Атланту и ждал вылета. Матрас оказался довольно большим и перекрыл проход, а также доступ к двум креслам, которые могли занять другие туристы. В это время сам мужчина спокойно спал, завернувшись в синее одеяло, а рядом с импровизированной постелью можно было заметить его тапочки.

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Забавная идея путешественника стала предметом споров в сети. Многие пользователи восхитились гениальностью молодого человека и заметили, что спать в аэропорту очень неудобно. В особенности туристы отметили случаи, когда необходимо провести в дороге сутки с длинной пересадкой. «Отличная идея. А он не проспал процесс посадки?» — спросил один из комментаторов.

Еще один пользователь счел такую идею впечатляющей, однако отметил, что надувной матрас занимает слишком много места и мешает остальным путешественникам. «Это эгоистично», — заметил он. Другой комментатор предостерег юзеров, заверив, что далеко не каждый аэропорт позволит им спать на надувном матрасе в зале ожидания.

Ранее пользовательница Reddit раскритиковала попутчика, широко раздвинувшего ноги в самолете. Женщина также сообщила, что ее сосед широко расставил руки, из-за чего она была фактически «вдавлена» в кресло.

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Зарина Дзагоева
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