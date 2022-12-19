Россияне расхотели покупать новостройки в Сочи

«Авито Недвижимость»: спрос на новостройки в Сочи сократился на 41 процент

В ноябре 2022 года спрос на новостройки в Сочи за год упал на 41 процент. О том, что россияне расхотели покупать новое жилье в курортном городе, сообщают РИА Новости со ссылкой на экспертов в сфере недвижимости.

По данным «Авито Недвижимости», активность покупателей за год на первичном рынке Сочи снизилась на 41 процент. Относительно ноября показатель упал на 11,6 процента. Эксперты портала «Мир квартир» отметили, что основной спрос на подобные объекты пришелся на весну, однако позже начал снижаться до низкого уровня.

При этом специалисты зафиксировали рост цен. Средняя стоимость «первички» достигла 10,5 миллиона рублей — на 10,7 процента больше, чем год назад. Квадратный метр подорожал на шесть процентов до 313,9 тысячи рублей. Студию в Сочи оценили в 8,4 миллиона рублей, однокомнатную квартиру — в 11 миллионов рублей. Двухкомнатную квартиру можно приобрести в среднем за 18 миллионов рублей, а трехкомнатную — за 29 миллионов.

Ранее аналитики компании Zavidov Realty выяснили, что в октябре 2022 года спрос на покупку элитной недвижимости в Сочи повысился на 19,1 процента относительно сентября. Наблюдаемый рост стал самым значительным начиная с февраля.