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20:44, 8 декабря 2022Среда обитания

Россияне стали чаще интересоваться покупкой элитного жилья на популярном курорте

Zavidov Realty: спрос на покупку элитного жилья в Сочи в октябре вырос на 19,1 процента

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В октябре 2022 года спрос на покупку элитной недвижимости в Сочи повысился на 19,1 процента относительно сентября. О том, что россияне стали чаще интересоваться приобретением такого жилья на популярном курорте, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Zavidov Realty.

Эксперты отметили, что наблюдаемый рост стал самым значительным начиная с февраля нынешнего года. Несмотря на фиксируемую положительную динамику, в десятом месяце 2022 года спрос на высокобюджетную недвижимость в Сочи оказался более чем в 1,5 раза ниже, чем в аналогичный период 2021 года. При этом за десять месяцев 2022 года по сравнению с таким же периодом 2021-го интерес к покупке элитного жилья на курорте остался практически неизменным — за год показатель увеличился на 0,55 процента. Что касается всех сегментов недвижимости в Сочи, то там наблюдалась отрицательная динамика — за период с января по октябрь текущего года он оказался на 28,54 процента ниже, чем в те же месяцы предыдущего года.

По словам основателя Zavidov Realty Юрия Завидова, высокий интерес к элитному жилью в Сочи объясняется тем, что на местном рынке мало таких объектов. Специалист добавил, что спрос на лоты курортного города начал расти с начала пандемии коронавируса, при этом объем предложения увеличивался более медленными темпами.

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«Это достаточно интересный инвестиционный продукт, учитывая нынешнюю ситуацию с туризмом и выездом за пределы страны. Многие сейчас обращают все больше внимания на недвижимость на курортах внутри нашей страны», — объяснил Завидов. При этом он отметил, что основной целью покупки элитного жилья является индивидуальное проживание.

Ранее в декабре эксперт местного рынка недвижимости Кирилл Флутков пришел к выводу, что с начала 2022 года к концу октября в Сочи резко вырос спрос россиян на частные дома высокобюджетного формата. По его данным, за десять месяцев интерес к подобным объектам вырос на 8,36 процента в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Полина Кислицына
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