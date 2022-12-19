Почти половина жителей Латвии поддержали лишение «Дождя» лицензии

SKDS: почти половина опрошенных латышей поддержали лишение лицензии телеканала «Дождь»

Почти половина жителей Латвии поддержали лишение лицензии российского телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром SKDS, передает РИА Новости.

По данным исследования, 26,1 процента опрошенных считают лишение телеканала лицензии полностью правильным, 19,5 процента — скорее правильным. Скорее неправильным это решение признали 16,1 процента участников опроса, 13,5 процента — полностью неправильным. Еще 15,7 процента респондентов заявили, что не интересуются этой темой, а 9,1 процента затруднились ответить на вопрос.

При этом отмечается, что результаты опроса семей, в которых говорят на русском и латышском языках, отличаются. Среди русскоязычного населения около четверти опрошенных посчитали решение об отзыве лицензии у «Дождя» неправильным. Разговаривающие на латышском языке в большинстве своем поддерживают решение Нацсовета по СМИ.

Согласно результатам опроса, чаще всего решения регулятора поддерживали люди от 18 до 34 лет.

Национальный совет по электронным СМИ отозвал лицензию у телеканала «Дождь» 6 декабря из-за «угрозы национальной безопасности и общественному порядку». Поводом для такого решения стало заявление журналиста Алексея Коростелева в прямом эфире о помощи российским военным в зоне спецоперации.

