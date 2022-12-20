Россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей за надпись «Нет в***е» на площади

В Тюмени суд оштрафовал на 30 тысяч рублей женщину за надпись «Нет в***е» на площади

Центральный суд Тюмени оштрафовал местную жительницу на 30 тысяч рублей, написавшую на площади «Единства и Согласия» надпись «Нет в***е». Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Подсудимая признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России»).

Суд установил, что 24 сентября 2022 года женщина на площади «Единства и Согласия» в Тюмени написала на асфальте мелом синего цвета «Нет в***е».

В октябре этот же суд прекратил дело после того, как тюменка заявила, что она подразумевала под этой надписью «Нет вобле», в связи с отсутствием в ее действиях состава административного правонарушения. Однако решение оспорил инспектор отдела по исполнению административного законодательства тюменского управления МВД. Дело вновь отправили на пересмотр.