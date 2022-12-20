Названа причина мирового энергетического кризиса

Crescent Petroleum: Причиной энергетического кризиса в мире стала нехватка инвестиций

Одной из главных причин энергетического кризиса, который разразился в мире, стала тотальная нехватка инвестиций в отрасль. Об этом сказал генеральный директор крупнейшей частной нефтегазовой компании в регионе Персидского залива Crescent Petroleum Маджид Джафар. Об этом он сообщил в разговоре с The National.

Глава компании уверен, что главным вызовом для сферы энергетики является обеспечение одновременно экономичности, доступности и устойчивого развития. «Дефицит инвестиций оценивается в 200-300 миллиардов долларов в год только в нефтегазовом секторе», — назвал он проблему и уточнил, что нехватка капиталовложений ощущается также в атомной и возобновляемой энергетике. По мнению Джафара, успех энергетического перехода будет зависеть от развивающихся экономик.

Ранее знаменитый американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис 2008 года заявил, что мир — это «поезд, который медленно движется к крушению» из-за многочисленных «новых и старых» вызовов, а мировую экономику ждет глубокая и затяжная рецессия.

Рубини уверен, что общепринятая точка зрения, «исходящая от политиков и Уолл-стрит», что кризис в экономике будет коротким и неглубоким, ошибочна.