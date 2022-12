Умер клавишник Primal Scream Мартин Даффи

Участник групп Primal Scream и Charlatans Мартин Даффи умер в 55 лет

Умер британский музыкант Мартин Даффи. Об этом сообщил в Twitter его бывший коллега по группе Charlatans Тим Берджесс.

«Еще одна трагическая потеря прекрасной души. <...> Он гастролировал со мной, с ним было приятно проводить время. Безопасного путешествия, Даффи», — написал Берджесс.

Участник групп Primal Scream и Charlatans скончался в 55 лет. Причина его смерти не уточняется.

Мартин Даффи родился 18 мая 1967 года в Бирмингеме. Он присоединился к инди-группе Felt в 1985 году, а в следующем году у музыкантов вышел альбом The Seventeenth Century, в который вошли две инструментальные композиции Даффи. В то же время он начал сотрудничать с Primal Sream в качестве клавишника и принял участие в записи двух альбомов коллектива — Sonic Flower Groove (1987) и Primal Scream (1989). В 2014-м Даффи выпустил сольную пластинку Assorted Promenades. Также музыкант участвовал в группе The Chavs вместе с Берджессом и Карлом Баратом, который известен по коллективам The Libertines и Dirty Pretty Things.