Россиянам дали советы по защите от фишинга в соцсетях

Эксперты Positive Technologies и VK посоветовали не загружать ПО по ссылкам из YouTube

Специалисты компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies и платформы VK дали россиянам советы по защите от фишинга в соцсетях. В беседе с «Лентой.ру» эксперты посоветовали загружать программы только из официальных магазинов приложений и избегать перехода по ссылкам, распространенным на различных платформах.

IT-эксперты рассказали, что мошенники стали публиковать ролики на видеохостинге YouTube и предлагать в роликах установить бесплатную версию популярного ПО, которая на самом деле заражена вирусом и способствует краже данных. По этой причине специалисты призвали скачивать программы только из официальных магазинов и всегда при установке нового приложения оставлять антивирус включенным.

Эксперты также рекомендовали быть внимательным в поиске работы. По их словам, злоумышленники стали красть личные данные: они представляются работодателями и предлагают выгодные условия трудоустройства. «Внимательно изучайте информацию о компании на официальных ресурсах и не сообщайте свои персональные данные, если не уверены в надежности собеседника», — подчеркнули они.

«Злоумышленники делятся в соцсетях информацией о якобы раздачах криптовалюты и возможностях легкого заработка», — сообщили также компании. Мошенники просят перевести средства на указанный криптокошелек и обещают их преумножить, отметили специалисты. Positive Technologies и VK рекомендовали не доверять слишком выгодным инвестиционным предложениям, а также не участвовать в бесплатных раздачах криптовалюты.

Эксперты также посоветовали совершать покупки только на официальных сайтах магазинов и внимательно изучать отзывы других покупателей во избежании взаимодействия с поддельными магазинами. Помимо этого, специалисты призвали не передавать данные своих банковских карт посторонним в соцсетях, а также хранить в секрете CVV, SMS-коды и учетные данные онлайн-банкинга.

Positive Technologies и VK также предупредили пользователей, что мошенники стали красть данные через оскорбления в соцсетях. По словам специалистов, при переходе на страницу обидчика пользователь видит ссылки на якобы профиль на других платформах. Однако, как объяснили эксперты, страницы являются фишинговыми и имитируют страницу входа. «При вводе личных или учетных данных убедитесь, что находитесь на официальном сайте, проверив ссылку в адресной строке браузера», — рекомендовали они.

Ранее Роскомнадзор сообщил о резком увеличении количества утечек данных с начала спецоперации на Украине. При этом была нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, подлежащих особой защите, подчеркнули в регуляторе.