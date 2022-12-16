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12:47, 16 декабря 2022Интернет и СМИ

Роскомнадзор раскрыл число утечек личных данных россиян с начала спецоперации

Роскомнадзор заявил, что с начала спецоперации произошло более 140 утечек данных россиян

Фото: Luca Bravo / Unsplash

Роскомнадзор назвал число утечек персональных данных россиян, произошедших с начала спецоперации на Украине. Данные регулятора приводит ТАСС.

«С начала военной операции резко увеличилось количество утечек персональных данных — более 140 случаев, в сеть попали около 600 миллионов записей о гражданах», — раскрыли в пресс-службе Роскомнадзора.

Уточняется, что в скомпрометированных базах данных содержится личная информация россиян и их актуальные социальные связи. Кроме того, была нарушена конфиденциальность медицинских личных данных, подлежащих особой защите, заявили в регуляторе.

Основным источником таких инцидентов, по данным Роскомнадзора, стали зарубежные ресурсы. В регуляторе также заявили, что рост утечек произошел на фоне ограничения доступа к ряду западных соцсетей, которые работали в России с нарушением закона.

Ранее стало известно, что в интернете были опубликованы личные данные клиентов популярного у россиян онлайн-сервиса для поиска туров Level.Travel. В компании заявили, что проводят внутреннее расследование инцидента.

Перед этим сообщалось, что Минцифры подготовило законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов за утечку персональной информации пользователей. Глава министерства Максут Шадаев уточнил, что штрафы могут составить до трех процентов от оборота компании.

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Олег Давыдов
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