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12:13, 15 декабря 2022Интернет и СМИ

Данные клиентов популярного у россиян туристического сервиса утекли в сеть

Туристический сервис Level.Travel сообщил об утечке личных данных клиентов в сеть

Фото: Shutterstock

В сеть утекли личные данные клиентов популярного у россиян онлайн-сервиса для поиска туров Level.Travel. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Служба безопасности сервиса Level.Travel зафиксировала утечку информации, в результате которой в интернете были опубликованы некоторые данные о пользователях, включая контактные телефоны и детали бронирований», — сообщили в компании. Там подчеркнули, что утечка не затронула номера банковских карт и пароли для входа в личные кабинеты.

Level.Travel проводит внутреннее расследование инцидента. Туристический сервис пообещал принять необходимые меры для устранения последствий. Пользователям, чьи данные затронула утечка, будет направлены рекомендации по повышению безопасности аккаунтов, добавили в компании.

Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что 14 декабря в открытом доступе оказалась база данных пользователей Level.Travel. По данным канала, она содержит данные зарегистрированных клиентов и информацию о купленных ими турах. В общей сложности база насчитывает 719 тысяч уникальных номеров телефонов и 1,2 миллиона уникальных адресов электронной почты.

Ранее сообщалось, что в сеть утекли данные клиентов и сотрудников российской сети электроники DNS. База содержала 16 миллионов записей о покупателях.

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Денис Савосин
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