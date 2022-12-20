Звезда мировой архитектуры реконструирует Харьков

Архитектор Норман Фостер обнародовал план реконструкции Харькова

Звезда мировой архитектуры Норман Фостер обнародовал план реконструкции Харькова. Работа велась на безвозмездной основе, сообщает Dezeen.

Фостер работал над планом вместе с компанией Arup, которая занимается проектированием. Архитектор с коллегами провел более 100 встреч. В итоге они выделили пять основных блоков, в которых будет вестись работа: наследие, реки, промышленность, жилой и научный районы.

В частности, в центре Харькова появится новая архитектурная достопримечательность, однако на данный момент неизвестно, как именно она будет выглядеть. Угольный завод планируют переделать в центр экологически чистой энергии, а также возвести в городе жилые дома и разбить парк.

В апреле 2022 года архитектурное бюро Фостера Foster + Partners заявило о планах построить в США необычный небоскреб, полностью работающий на энергии воды. Строительство 60-этажного небоскреба в центре Манхэттена планируют завершить к 2025 году.