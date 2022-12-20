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17:35, 20 декабря 2022Среда обитания

Звезда мировой архитектуры реконструирует Харьков

Архитектор Норман Фостер обнародовал план реконструкции Харькова
Норман Фостер

Норман Фостер. Фото: Vincent West / Reuters

Звезда мировой архитектуры Норман Фостер обнародовал план реконструкции Харькова. Работа велась на безвозмездной основе, сообщает Dezeen.

Фостер работал над планом вместе с компанией Arup, которая занимается проектированием. Архитектор с коллегами провел более 100 встреч. В итоге они выделили пять основных блоков, в которых будет вестись работа: наследие, реки, промышленность, жилой и научный районы.

В частности, в центре Харькова появится новая архитектурная достопримечательность, однако на данный момент неизвестно, как именно она будет выглядеть. Угольный завод планируют переделать в центр экологически чистой энергии, а также возвести в городе жилые дома и разбить парк.

В апреле 2022 года архитектурное бюро Фостера Foster + Partners заявило о планах построить в США необычный небоскреб, полностью работающий на энергии воды. Строительство 60-этажного небоскреба в центре Манхэттена планируют завершить к 2025 году.

Нина Ташевская
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