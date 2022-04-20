Крупный банк построит в США работающий на энергии воды небоскреб

В Нью-Йорке построят самый высокий в городе небоскреб, работающий на ВИЭ

В США построят необычный небоскреб, полностью работающий на энергии воды. Задумку крупного банка JPMorgan Chase реализуют в Нью-Йорке, проектированием здания займется организация Foster + Partners, сообщает телеканал CNN.

Строительство 60-этажного небоскреба планируют завершить к 2025 году. Здание высотой 423 метра в центре Манхэттена обеспечит энергией гидроэлектростанция. Вместе с энергоэффективным дизайном это позволит постройке достигнуть нулевого уровня выбросов и сделает ее безопасной для планеты. Окна с тройным остеклением помогут тратить меньше энергии на отопление, система хранения и повторного использования воды сократит потребление ресурса на 40 процентов, а специальные сенсоры будут отслеживать и снижать уровень потребляемой энергии.

Строительные работы уже стартовали. Архитекторы заявили, что 97 процентов материалов, оставшихся от прежде занимающего участок здания компании Union Carbide, переработают и повторно используют. Благодаря особенному дизайну башня предоставит наполовину больше открытого пространства перед входом, чем ее предшественник. Известный британский архитектор и основатель Foster + Partners Норман Фостер считает, что башня станет новой достопримечательностью.

В небоскребе площадью 232,2 тысячи квадратных метров смогут трудиться около 14 тысяч сотрудников — в четыре раза больше, чем в офисах Union Carbide. Работники будут пользоваться различными удобствами, в том числе системой фильтрации воздуха, оздоровительным и фитнес центрами, продуктовым магазином.

Новая башня является частью масштабной трансформации района. Детали проекта JPMorgan Chase раскрыли спустя пару месяцев после принятия закона, запрещающего использование ископаемого топлива жилыми и коммерческими зданиями с 2023 года. Законодательство требует, чтобы к 2027 году все новые постройки в Нью-Йорке можно было обеспечить энергией из возобновляемых источников (ВИЭ). Мера призвана бороться с выбросами углекислого газа в городе, 70 процентов которых приходятся на здания.

В 2021 году часть нью-йоркских школ захотели перевести на энергию солнца. На крышах 47 учебных заведений штата установили солнечные панели. К 2025 году в городе Нью-Йорк хотят обеспечить 100 мегаватт электроэнергии в принадлежащих администрации зданиях за счет ВИЭ.

