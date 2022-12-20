Игрушки Хагги Вагги назвали противоречащими российским ценностям

Детский омбудсмен Волынец назвала игрушки Хагги Вагги противоречащими российским ценностям

Детские игрушки в виде героя компьютерной игры Poppy Playtime Хагги Вагги могут довести ребенка до истерики и психоза и противоречат традиционным российским ценностям, считает уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Свое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Я, как уполномоченный по правам ребенка, выступала с целью запрета продажи игрушек Хагги Вагги. По этим игрушкам есть не только экспертиза Роскачества, но и заключение независимой группы экспертов, в числе которых доктора наук», — заявила Волынец.

Она напомнила о том, что ранее выступала с инициативой полного запрета игр и игрушек, которые противоречат традиционным ценностям.

«Вот такое чудовище со страшными зубами, которое может довести ребенка до истерики и психоза, конечно же, не относится к нашим традициям. Наши традиционные игрушки — улыбающиеся, добрые, с большими глазами, то есть те, что настраивает ребенка на позитивный лад», — объяснила детский омбудсмен.

Ранее замглавы Роскачества Елена Саратцева сообщила о том, что популярные игрушки в виде Хагги Вагги и его друзей содержат опасный для здоровья фенол, однако не наносят вреда психике детей.