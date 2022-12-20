В Роскачестве оценили влияние игрушек Хагги Вагги на психику и здоровье детей

Роскачество: игрушки Хагги Вагги не наносят вреда психике детей, но содержат опасный фенол

Популярные игрушки в виде героя компьютерной игры Poppy Playtime Хагги Вагги и его друзей содержат опасный для здоровья фенол, однако не наносят вреда психике детей, рассказала замглавы Роскачества Елена Саратцева в ходе пресс-конференции. О том, как в ведомстве оценили влияние игрушек на здоровье детей, пишет «Федерал Пресс».

По словам Саратцевой, психолого-педагогическая экспертиза показала, что игрушка пользуется популярностью среди дошкольников или младших школьников. «Игрушка воспринимается ребенком как статусная. Воспринимают ее как игрушку-обнимашку или атрибут. Не ведут себя агрессивно при игре с Хагги Вагги», — уточнила чиновница, ссылаясь на результаты исследования, обнаружившего, что игрушка не имеет пагубного, опасного или вредного влияния на психику детей.

При этом, продолжила она, купленные для экспертизы игрушки часто сшиты некачественно, не имеют маркировки, что сувениры не предназначены для детей, и сертификатов качества. Сейчас, рассказали в ведомстве, продавцов таких игрушек практически невозможно привлечь к ответственности, поскольку они продаются под видом сувениров.

Более того, продолжила Саратцева, в 90 процентах образцов Хагги Вагги нашли токсичное вещество — опасный для здоровья ребенка фенол. При регулярном контакте с такой игрушкой ребенок может стать сонливым, могут появиться головные боли, головокружения, предупредила Саратцева.

Известно, что после получения обратной связи от Роскачества популярные маркетплейсы — Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет — сняли не удовлетворяющие требованиям законодательства игрушки с продажи.

Ранее психотерапевт Наталья Наумова оценила опасность Хагги Вагги для детской психики. По ее словам, навредить ребенку может негативная реакция бабушек и мам на игрушку, а не она сама.