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17:36, 20 октября 2022Забота о себе

Психотерапевт оценила опасность кукол Хагги Вагги для детской психики

Психотерапевт Наумова: негативная реакция бабушек на Хагги Вагги может навредить ребенку

Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images

Навредить ребенку может негативная реакция бабушек и мам на игрушку Хагги Вагги, а не она сама, рассказала семейный психотерапевт Наталья Наумова. Опасность таких кукол для детской психики она оценила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, чем младше ребенок, тем большее значение для него имеет мнение взрослых по поводу его игрушек. При этом, продолжила специалист, игрушки должны соответствовать возрасту. «Хагги Вагги, конечно, страшный для определенных детей. Были дети, которых это травмировало, испугало. Но целый ряд детей, которых эта игрушка не травмировала. Большое значение играло, как взрослые описывали для ребенка образ этого зверя», — объяснила она.

Наумова отметила, что дети откликались на реакцию родственников. «Чем больше бабушек, дедушек или мам вздыхали и охали, что это очень опасная игрушка, в тех семьях мы и видели травматизацию детей», — заключила она.

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Хагги Вагги — персонаж хоррор-игры Poppy Playtime с синим мехом, острыми зубами и широкой улыбкой. В продаже также представлено много его друзей другого цвета: Кисси Мисси, Сисси Блисси и другие.

Ранее детский омбудсмен в Республике Татарстан Ирина Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребенка. В него войдут настольные и компьютерные игры, а также игрушки, пропагандирующие нетрадиционные семейные ценности.

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Александра Лисица
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