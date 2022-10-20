В России призвали запретить один вид игрушек

RT: омбудсмен Волынец призвала запретить игрушки, пропагандирующие нетрадиционные ценности

Детский омбудсмен в Республике Татарстан Ирина Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребенка. В него войдут настольные и компьютерные игры, а также игрушки, пропагандирующие нетрадиционные семейные ценности. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко.

По словам чиновницы, она получает обращения граждан, которые обеспокоило негативное влияние игрушек, продаваемых как детские, на неокрепшую психику ребенка. В обращении Волынец говорит о проекте федерального закона, подготовленного Минздравом, который касается выявления рисков для ментального здоровья детей. Она предложила прописать запрет на эти виды игрушек в документе.

Омбудсмен попросила Мурашко поддержать инициативу и содействовать скорейшему внесению данного законопроекта в Госдуму.

Ранее глава родительского комитета России, детский омбудсмен Волынец нашла пропаганду идей чайлдфри в социальной рекламе, призывающей брать животных из приютов. Чиновница объяснила, что заводить животных можно, но только после рождения детей.