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Детский омбудсмен нашла пропаганду чайлдфри в призывах брать животных из приюта

Детский омбудсмен по Татарстану увидела пропаганду чайлдфри в рекламе приютов для животных

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава родительского комитета России, уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец нашла пропаганду идей чайлдфри в социальной рекламе, призывающей брать животных из приютов. Об этом пишет 116.RU.

По ее мнению, пара, заводя домашнего питомца, уже не задумывается о рождении ребенка, так как у них появился «объект», о котором надо заботиться. Волынец также возмутилась тем, что в стране нет рекламы, «где изображена счастливая многодетная семья».

«Вот, представьте, на кого направлена эта реклама? Она направлена на всех абсолютно людей, которые перемещаются по улице. У нас есть более важные проблемы, и я не понимаю, почему время тратится на рекламу того, что нужно взять животных из приюта», — заявила омбудсмен.

Волынец объяснила, что заводить животных можно, но только после рождения детей. В таком случае пара будет заводить питомцев не для себя, а для появившегося в семье ребенка.

О внесении в Госдуму законопроекта депутатами заксобрания Башкирии (Курултая), предусматривающего запрет на распространение идей чайлдфри среди детей, стало известно 7 сентября. Авторы документа считают, что сторонники этой идеологии распространяют идеи добровольного отказа от рождения детей, что идет вразрез с «традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».

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Никита Абрамов
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