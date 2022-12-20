Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 20 декабря

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 20 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки российские военные уничтожили до 30 украинских военных на купянском направлении, до 50 — на краснолиманском, более 100 — на донецком при продолжении наступательных действий. Помимо этого, в Донецкой народной республике поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й мехбригад ВСУ, а также диверсионно-разведывательная группа.

Российская истребительная авиация сбила два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР. Средствами ПВО в республике был сбит украинский самолет Су-25.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 БПЛА, 398 зенитных ракетных комплексов, 7168 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 7674 единицы специальной военной автомобильной техники.