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15:16, 20 декабря 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 20 декабря
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 20 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки российские военные уничтожили до 30 украинских военных на купянском направлении, до 50 — на краснолиманском, более 100 — на донецком при продолжении наступательных действий. Помимо этого, в Донецкой народной республике поражены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й мехбригад ВСУ, а также диверсионно-разведывательная группа.

Российская истребительная авиация сбила два украинских самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР. Средствами ПВО в республике был сбит украинский самолет Су-25.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 347 самолетов, 186 вертолетов, 2689 БПЛА, 398 зенитных ракетных комплексов, 7168 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 7674 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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