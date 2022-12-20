Стоматолог развеял популярный в сети миф об отбеливании зубов

Стоматолог Антипенко развеял миф об отбеливании зубов кокосовым маслом

Если бы кокосы обладали значительными противовоспалительными или отбеливающими свойствами, человечество бы об этом знало, заявил врач-стоматолог Алексей Антипенко. В беседе с «Лентой.ру» он оценил эффективность продукта, который стал популярен в сети как средство для чистки полости рта.

Ранее среди бьюти-блогеров и любителей йоги набрал популярность тренд на полоскание рта кокосовым маслом, сообщил Medialeaks. Они полощут им рот по 10-15 минут каждое утро или вечер в надежде, что продукт поможет избавиться от вредных бактерий, отбелить зубы и освежить дыхание.

Кокосовое масло против бактерий

Бактерии — это сложные организмы с неплохой защитной клеточной стенкой, которую тяжело пробить даже антибиотиком, рассказал Антипенко. «Если предположить, что кокосовое масло образует некую пленку, может быть, это в какой-то степени немножечко нарушит жизнедеятельность бактерий, замедлит их, но так, чтобы они погибли, — это вряд ли, потому что бактериальные колонии очень быстро восстанавливаются», — отметил он.

К тому же, по словам врача, в слюне содержится много ферментов, которые будут достаточно быстро расщеплять этот продукт.

Освежит ли дыхание кокосовое масло

Причиной неприятного запаха изо рта, как правило, являются невылеченные заболевания десен, наличие кариозных полостей, разрушенных зубов с воспалительными процессами в кости либо заболевания желудочно-кишечного тракта, рассказал стоматолог.

«Теоретически, масло действительно способно за счет образования пленки изолировать выделение неприятного запаха, может быть, на несколько минут, может быть, на полчаса от силы, но в медицинском аспекте, чтобы был какой-то терапевтический результат, это вряд ли. То есть эффект может быть такой же, как от дезодоранта для полости рта. Попшикали — запах прошел. Как только действие его закончилось — снова запах», — поделился специалист.

Отбеливание кокосом

Я ума не приложу, как кокосовое масло может участвовать в отбеливании зубов, это нонсенс Алексей Антипенко врач-стоматолог

По его словам, отбеливанием часто называют снятие поверхностных загрязнений, а именно удаление органической пленки на зубах — пелликулы, которая может быть окрашена кофе или чаем. Избавиться от нее можно лишь посредством абразивных средств и отбеливающих паст либо при помощи процедур профессиональной гигиены в кабинете стоматолога.

«Если говорить об отбеливании эмали, то здесь совершенно другой процесс, длительный, мощный. Мы используем атомарный кислород для того, чтобы получить эффект отбеливания, и эмаль белится достаточно активными препаратами час. Какое может быть действие при нанесении кокосового масла? Никакого. А если мы говорим об отбеливании внутренней ткани зуба, которая называется дентин и располагается под эмалью, тогда это масло должно пройти через эмаль, достигнуть дентина и находиться с ним в контакте минимум часов 8 — это маловероятно», — высказался стоматолог.

Скорее всего, в применении кокосового масла для полости рта заинтересованы его производители и продавцы, так как рабочим этот метод назвать нельзя, резюмировал специалист.

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