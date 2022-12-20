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15:29, 20 декабря 2022Забота о себе

Стоматолог развеял популярный в сети миф об отбеливании зубов

Стоматолог Антипенко развеял миф об отбеливании зубов кокосовым маслом

Фото: beats1 / shutterstock

Если бы кокосы обладали значительными противовоспалительными или отбеливающими свойствами, человечество бы об этом знало, заявил врач-стоматолог Алексей Антипенко. В беседе с «Лентой.ру» он оценил эффективность продукта, который стал популярен в сети как средство для чистки полости рта.

Ранее среди бьюти-блогеров и любителей йоги набрал популярность тренд на полоскание рта кокосовым маслом, сообщил Medialeaks. Они полощут им рот по 10-15 минут каждое утро или вечер в надежде, что продукт поможет избавиться от вредных бактерий, отбелить зубы и освежить дыхание.

Кокосовое масло против бактерий

Бактерии — это сложные организмы с неплохой защитной клеточной стенкой, которую тяжело пробить даже антибиотиком, рассказал Антипенко. «Если предположить, что кокосовое масло образует некую пленку, может быть, это в какой-то степени немножечко нарушит жизнедеятельность бактерий, замедлит их, но так, чтобы они погибли, — это вряд ли, потому что бактериальные колонии очень быстро восстанавливаются», — отметил он.

К тому же, по словам врача, в слюне содержится много ферментов, которые будут достаточно быстро расщеплять этот продукт.

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Освежит ли дыхание кокосовое масло

Причиной неприятного запаха изо рта, как правило, являются невылеченные заболевания десен, наличие кариозных полостей, разрушенных зубов с воспалительными процессами в кости либо заболевания желудочно-кишечного тракта, рассказал стоматолог.

«Теоретически, масло действительно способно за счет образования пленки изолировать выделение неприятного запаха, может быть, на несколько минут, может быть, на полчаса от силы, но в медицинском аспекте, чтобы был какой-то терапевтический результат, это вряд ли. То есть эффект может быть такой же, как от дезодоранта для полости рта. Попшикали — запах прошел. Как только действие его закончилось — снова запах», — поделился специалист.

Отбеливание кокосом

Я ума не приложу, как кокосовое масло может участвовать в отбеливании зубов, это нонсенс

Алексей Антипенковрач-стоматолог

По его словам, отбеливанием часто называют снятие поверхностных загрязнений, а именно удаление органической пленки на зубах — пелликулы, которая может быть окрашена кофе или чаем. Избавиться от нее можно лишь посредством абразивных средств и отбеливающих паст либо при помощи процедур профессиональной гигиены в кабинете стоматолога.

«Если говорить об отбеливании эмали, то здесь совершенно другой процесс, длительный, мощный. Мы используем атомарный кислород для того, чтобы получить эффект отбеливания, и эмаль белится достаточно активными препаратами час. Какое может быть действие при нанесении кокосового масла? Никакого. А если мы говорим об отбеливании внутренней ткани зуба, которая называется дентин и располагается под эмалью, тогда это масло должно пройти через эмаль, достигнуть дентина и находиться с ним в контакте минимум часов 8 — это маловероятно», — высказался стоматолог.

Скорее всего, в применении кокосового масла для полости рта заинтересованы его производители и продавцы, так как рабочим этот метод назвать нельзя, резюмировал специалист.

Ранее стоматолог из США Кэри Гольдштейн перечислил вредящие здоровью зубов продукты и напитки.

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Екатерина Смирная
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