Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:23, 8 декабря 2022Забота о себе

Стоматолог перечислил вредящие здоровью зубов продукты

ETNT: стоматолог Гольдштейн посоветовал отказаться от чипсов и сухофруктов

Фото: Unsplash

Хлеб и чипсы могут стать причиной гниения зубов, считает стоматолог из Атланты, США, Кэри Гольдштейн. Он перечислил вредящие здоровью зубов продукты и напитки в материале для Eat This, Not That!

В первую очередь врач обратил внимание на сладкие газированные напитки. «Сахар в этих напитках легко прилипает к зубам и способствует росту кислотообразующих бактерий, что может привести к образованию зубного налета, вызывающего кариес, разрушение и изменение цвета зубов», — предупредил он. Тем, кто не может полностью отказаться от газировки, Гольдштейн предложил полоскать после нее рот водой.

Опасность для полости рта представляют и продукты, которые прилипают к зубам. Среди них стоматолог выделил сухофрукты и жевательные конфеты. Из-за того, что их остатки трудно удаляются с помощью щетки, кусочки сладкой пищи остаются на зубах и приводят к образованию кариеса. «Чтобы снизить риск возникновения кариеса, выбирайте более здоровые, не липкие закуски, такие как овощи, орехи и сыр», — посоветовал врач.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
ЗажралисьРоссияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
8 июня 2018

По словам Гольдштейна, продукты повышенной кислотности, такие как цитрусовые, помидоры и уксус, могут разрушать зубную эмаль. Если эти продукты входят в рацион, дантист рекомендует сократить их потребление и полоскать после них рот водой.

Последними в списке опасных для зубов продуктов стали хлеб и чипсы. Дантист объяснил их вред высоким содержанием углеводов. «Бактерии во рту питаются сахаром, содержащимся в углеводах, что может способствовать образованию зубного налета и кариеса», — предупредил специалист.

В заключение Гольдштейн посоветовал делать выбор в пользу здоровой еды, регулярно чистить зубы щеткой, пользоваться зубной нитью и посещать стоматолога.

Ранее сообщалось, что стоматолог Илья Антонов предупредил об опасности игнорирования зубной боли. По его словам, с помощью боли организм сигнализирует об опасности, поэтому важно начать лечение, а не заглушать неприятные ощущения обезболивающими таблетками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть
Россияне стали чаще интересоваться покупкой элитного жилья на популярном курорте
Украинский олигарх обвинил Зеленского в попытке захвата власти
Дженнифер Лоуренс отказалась худеть ради «Голодных игр»
Мать раскритиковала магазин одежды за продажу ее дочери откровенного платья
Евросоюз отказался признавать некоторые российские загранпаспорта
Пожилой россиянин зарезал бывшую жену во дворе дома
Создан смартфон с выдвижной камерой
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Эдгард Запашный рассказал о ненависти к тиктокерам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.