Стоматолог перечислил вредящие здоровью зубов продукты

ETNT: стоматолог Гольдштейн посоветовал отказаться от чипсов и сухофруктов

Хлеб и чипсы могут стать причиной гниения зубов, считает стоматолог из Атланты, США, Кэри Гольдштейн. Он перечислил вредящие здоровью зубов продукты и напитки в материале для Eat This, Not That!

В первую очередь врач обратил внимание на сладкие газированные напитки. «Сахар в этих напитках легко прилипает к зубам и способствует росту кислотообразующих бактерий, что может привести к образованию зубного налета, вызывающего кариес, разрушение и изменение цвета зубов», — предупредил он. Тем, кто не может полностью отказаться от газировки, Гольдштейн предложил полоскать после нее рот водой.

Опасность для полости рта представляют и продукты, которые прилипают к зубам. Среди них стоматолог выделил сухофрукты и жевательные конфеты. Из-за того, что их остатки трудно удаляются с помощью щетки, кусочки сладкой пищи остаются на зубах и приводят к образованию кариеса. «Чтобы снизить риск возникновения кариеса, выбирайте более здоровые, не липкие закуски, такие как овощи, орехи и сыр», — посоветовал врач.

По словам Гольдштейна, продукты повышенной кислотности, такие как цитрусовые, помидоры и уксус, могут разрушать зубную эмаль. Если эти продукты входят в рацион, дантист рекомендует сократить их потребление и полоскать после них рот водой.

Последними в списке опасных для зубов продуктов стали хлеб и чипсы. Дантист объяснил их вред высоким содержанием углеводов. «Бактерии во рту питаются сахаром, содержащимся в углеводах, что может способствовать образованию зубного налета и кариеса», — предупредил специалист.

В заключение Гольдштейн посоветовал делать выбор в пользу здоровой еды, регулярно чистить зубы щеткой, пользоваться зубной нитью и посещать стоматолога.

