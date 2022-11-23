Стоматолог предупредил об опасности игнорирования зубной боли

Стоматолог Антонов: заглушать зубную боль таблетками может быть смертельно опасно

Игнорирование сильной зубной боли или ее устранение лекарствами может привести к смертельно опасным последствиям, предупредил стоматолог Илья Антонов. Он рассказал в беседе с Пятым каналом, что такой подход к решению проблемы может привести к гнойным воспалениям во рту.

По его словам, с помощью боли организм сигнализирует об опасности, поэтому важно начать лечение, а не заглушать неприятные ощущения обезболивающими таблетками. С помощью лекарств люди, нежелающие идти к стоматологу, усугубляют проблему. Человек получает временное облегчение, но на самом деле утихшая боль часто говорит, что болезнь перешла в хроническую стадию, добавил он.

Через некоторое время боль возвращается, и уже не уходит, хоть и становится менее интенсивной, продолжил стоматолог. «Принимая лекарства, человек уже не находит облегчения. Через какое-то время может появиться изменение форм лица — обычный отек», — прокомментировал Антонов.

Если и в этот момент не пойти к врачу, то невылеченная зубная боль может привести к трагическим последствиям — гнойным воспалениям, пояснил стоматолог. Начинается процесс разрушения тканей вокруг очага воспалений. Гной и продукты распада попадают в кровь, запуская процессы, которые могут привести даже к летальному исходу, подвел итог Антонов.

Ранее стоматолог Владимир Лосев назвал не связанные с едой причины пожелтения зубов. Он пояснил, что зубная эмаль может желтеть в том числе из-за болезни почек.